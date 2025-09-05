Haberler

Şanlıurfa'da Kovalamaca Sonrası Altınlı Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan bir şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, kaçarken içinde altın bulunan poşeti yere attı.

Şanlıurfa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yusuf Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan zanlı, içinde bir miktar altın bulunan poşeti yere atarak kaçmaya başladı.

Şüpheli kısa bir kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

Poşet içindeki altınlara el konulurken, zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
