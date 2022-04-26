Şanlıurfa'da 'kötü koku' eylemi - Haberler

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Şanlıurfa'da 'kötü koku' eylemi

Demirören Haber Ajansı - Ömer Şulul - Güncel
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Şanlıurfa'da 'kötü koku' eylemi

ŞANLIURFA'da, kötü koku nedeniyle eylem yapan grup, yolu trafiğe kapatarak ateş yaktı.

ŞANLIURFA'da, kötü koku nedeniyle eylem yapan grup, yolu trafiğe kapatarak ateş yaktı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, eylem polisin uyarısı ile bitirildi.

Yenice Mahallesi'nden bir grup, belediyeye ait katı atık istasyonundan yayılan koku nedeniyle eylem yaptı. Yolu trafiğe kapatarak ateş yakan grup, bölgede binlerce kişinin yaşadığı ve kötü koku nedeniyle rahatsız olduklarını dile getirdi. Kapatılan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Eylemciler polisin uyarısı ile dağılırken, yakılan ateş zırhlı araçtan sıkılan suyla söndürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Tragger, Güncel, Haberler

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