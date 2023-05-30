Şanlıurfa'da Korse İçinde 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da polis, minibüste yapılan aramada bir kişinin beline sardığı korsede 1 kilo 50 gram eroin ile 2 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.