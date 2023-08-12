Şanlıurfa'da bir bankanın çatı kısmında bulunan klima motoru bomba gibi patladı. Patlama sonrası çıkan yangında, korku ve panik anları kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da korkutan yangın: Klima motoru bomba gibi patladı

Korku ve panik anları kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir bankanın çatı kısmında bulunan klima motoru bomba gibi patladı. Patlama sonrası çıkan yangında, korku ve panik anları kameraya yansıdı.

Yangın, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankanın çatı kısmında çıktı. İddiaya göre, çatı kısmında bulunan klima motoru aşırı ısınma sonucu bomba gibi patladı. Patlama sonrası çıkan yangında, çatı kısmı tamamen yanmaya başladı. Siyah dumanların metrelerce yükseldiği çarşı caddesinde sık sık yaşanan patlama sesleri korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında yaşanan patlamalar ile panik ve korku anları cep telefonu kameralarına yansıdı.