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Şanlıurfa'da kopan kayanın altında kalan 11 yaşındaki çocuk öldü

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Şanlıurfa'da kopan kayanın altında kalan 11 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kopan kaya parçasının altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kopan kaya parçasının altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bayırözü Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, bir kayanın üzerine çıktı. Bu sırada hareket ederek kopan kaya parçasının altında kalan M.Y. (11) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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