Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkarak Devrilen Araçta 2 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki K4 kavşağında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan araç devrildi ve 2 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki K4 kavşağında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BRT 305 plakalı araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, 2 yaralıyı araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA