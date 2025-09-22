Haberler

Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 18 yaşındaki Habip Kılıç'ın kullandığı otomobil devrildi. Sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Habip Kılıç (18) idaresindeki 63 AJL 621 plakalı otomobil, Batıkent Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
