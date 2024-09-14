Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Araç Marketin İçine Girdi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil markete girdi.

Akbayır Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda henüz ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 63 YV 917 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

Araç, kaldırımları aşarak yol üstünde bulunan bir markete girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada kimse yaralanmazken iş yerinde ve araçta hasar oluştu.

Araç çekici yardımıyla marketten çıkarılırken iş yerinde temizlik çalışması başlatıldı.