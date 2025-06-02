Şanlıurfa'da Konserde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Konserde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
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Şanlıurfa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen konserde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili şüphelileri gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'da konserde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen konserde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçakla yaralanan 3 kişi, hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili şüphelileri gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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