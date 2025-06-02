Şanlıurfa'da Konserde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Şanlıurfa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen konserde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili şüphelileri gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
ŞANLIURFA'da konserde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen konserde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçakla yaralanan 3 kişi, hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili şüphelileri gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel