Şanlıurfa'da Komşular Arasında Kavga: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan kavgada, polisin müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay esnasında biber gazı ve cop kullanıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ŞANLIURFA'da, komşular arasında çıkan, polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği kavgada, 3 kişi yaralandı. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde, Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, biber gazı ve copla müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
