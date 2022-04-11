Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Konuklu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşular arasında başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan ve aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayların büyümemesi için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Konuklu Mahallesi, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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