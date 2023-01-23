Şanlıurfa'da, 'Kökünü kurutuma' operasyonunda 18 tutuklama
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ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin 'torbacı' olarak tanımlanan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'Kökünü Kurutma' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 89 şüpheliden 18'i tutuklandı.
ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin 'torbacı' olarak tanımlanan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'Kökünü Kurutma' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 89 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri 15- 21 Ocak tarihleri arasında 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 65 gram eroin, 1369 uyuşturucu hap, 81 gram metamfetamin. 50 gram skunk ve 4 gram bonzai ele geçirildi, 89 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 71 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.