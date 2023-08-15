Şanlıurfa'da Klima Motoru Yangını

Şanlıurfa'da aşırı ısınma sonucu alev alan klima motoru yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın sonrası maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan bir işyerinin depo kısmında meydana geldi. Bina duvarına montajlanmış olan klima motoru, iddiaya göre aşırı ısınma sonucu alev aldı. Alevlerin depo kısmına sıçramasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA