Şanlıurfa'da kız öğrencilerin de bulunduğu iki grup arasında kavga çıktı
Şanlıurfa'da bir iş merkezinin önünde okuldan çıkan iki öğrenci grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte kızların da bulunduğu 20'ye yakın lise öğrencisi arasında tekmeli-tokatlı kavga yaşandı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
ŞANLIURFA'da, aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu iki grubun tekmeli- tokatlı kavgası cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Bamyasuyu Mahallesi'nde bir iş merkezinin önünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, okuldan çıkan iki öğrenci grubu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle aralarında kızların da bulunduğu 20'ye yakın lise öğrencisi, tekme- tokatla birbiriyle kavga etti. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.