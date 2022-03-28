Şanlıurfa'da kız çocuğuna taciz iddiası - Haberler

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Şanlıurfa'da kız çocuğuna taciz iddiası

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şanlıurfa'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde yaşandı. Mahalledeki iki katlı bir evin yıkımında çalışan M.A. isimli şahıs, iddiaya göre 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Kız çocuğunun bağırması üzerine molozların bulunduğu bölgeyi kontrol eden annesi, kızının yanındaki şahsı fark etti. Anneyi gören zanlı kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Annenin de bağırması üzerine kovalanan zanlı, yakalanarak linç edilmek istendi. Bir iş yerine sığınan şahıs, olay yerine çağrılan polise teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Şanlıurfa'da kız çocuğuna taciz iddiası

Şanlıurfa'da kız çocuğuna taciz iddiası

Şanlıurfa'da kız çocuğuna taciz iddiası

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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