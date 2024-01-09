Şanlıurfa'da kırsal alanda dedektörle arama yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan devriye faaliyeti sırasında kırsal alanda dedektörle arama yapan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 arama dedektörü ve bilgisayar ele geçirildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kırsal alanda dedektörle arama yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti sırasında kırsal alanda 6 kişinin ellerinde dedektör ile arama yaptığı tespit edildi.
Devriye ekibi tarafından gözaltına alınan 6 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 arama dedektörü ve bilgisayar ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.