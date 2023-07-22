Şanlıurfa'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 6 Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs gözaltına aldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) farklı suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Karaköprü ilçesinde dolandırıcılık suçundan toplamda 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan toplamda 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş., 'Hırsızlık suçundan toplamda 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.Ş., yağma suçundan toplamda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan C.Y., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan toplamda 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U. ile Harran ilçesinde dolandırıcılık suçundan toplamda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerini tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA