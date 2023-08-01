Şanlıurfa'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, A.D. ve H.K. isimli şahıslar tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, mala zarar verme, iş yerinden hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve askeri ceza kanuna muhalefet gibi 9 ayrı suçtan kaydı bulunan ve toplamda 23 yıl 10) ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs ile yağma suçundan toplamda 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahsı Karaköprü ilçesinde operasyonla yakaladı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA