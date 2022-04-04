Şanlıurfa'da kesinleşmiş 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kesinleşmiş 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
AKÇAKALE, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kesinleşmiş 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık suçundan iki dava nedeniyle 22 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın ilçe kırsalında gizlendiğini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.A'yı kaçmaya çalışırken yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Eşber Ayaydın - Güncel