Şanlıurfa'da kesinleşmiş 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Şanlıurfa'da kesinleşmiş 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da kesinleşmiş 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kesinleşmiş 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AKÇAKALE, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kesinleşmiş 22 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık suçundan iki dava nedeniyle 22 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın ilçe kırsalında gizlendiğini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.A'yı kaçmaya çalışırken yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Şanlıurfa, Jandarma, Akçakale, Hisarcık, Güncel, Haberler

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