Şanlıurfa'da Kaza: Yol Kenarında Yürüyen Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da yol kenarında yürüyen bir kız çocuğu, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden kaçtı, polis soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA'da yol kenarında yürüyen kimliği henüz öğrenilemeyen kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazadan sonra plakasını düşüren sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Karşıyaka Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 AP 690 plakalı otomobil, yol kenarında karşıya geçmeye hazırlanan küçük kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada kaza yerinde aracının plakasını düşüren sürücü, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazaya karışan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
