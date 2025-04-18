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Şanlıurfa'da Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı
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Şanlıurfa-Akçakale yolunda meydana gelen kafa kafaya çarpışma kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Akçakale yolu Yardımcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Halil Acar yönetimindeki 25 DF 691 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Aslan'ın kullandığı 34 LG 5767 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Acar'ın kullandığı otomobil ters döndü. Çevredekiler kaza geçirenlere yardım için seferber olurken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan Abdülaziz Aslan ve İbrahim Acar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Halil Acar gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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