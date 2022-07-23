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Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan gencin cesedi sulama kanalında bulundu

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan gencin cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan gencin cesedi sulama kanalında bulundu.

Şanlıurfa'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan gencin cesedi sulama kanalında bulundu.

Merkez Haliliye ilçesinin İkiağız Mahallesi'nde dün çalışmak üzere tarlaya giden Sakıp Başak'tan (25) haber alamayan ailesi, arama çalışmalarıyla da çocuklarına ulaşamadı.

Çocuklarının sulama kanalına düşmüş olabileceğini düşünen aile, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin sulama kanalında yaptığı arama çalışma sonucu, Başak'ın cesedine ulaşıldı.

Başak'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

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