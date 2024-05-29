Şanlıurfa'da Kayıp Öğrenci Senem Han

ŞANLIURFA'da, geçen hafta cuma günü evinden ayrılan 9'uncu sınıf öğrencisi Senem Han'dan (14), haber alınamıyor.

Mustafa ve Kendure Han çiftinin 6 çocuğunun 3'üncüsü Senem Han, 24 Mayıs sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Aramalarına rağmen kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan polis, Senem'in bulunması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Ekipler yaptıkları incelemede Senem'in evden ayrıldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi'nden geçen sulama kanalı çevresinde tek başına yürüdüğü görüntülere ulaştı. Ancak Senem, henüz bulunamadı. Han ailesi, kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.