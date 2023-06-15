Şanlıurfa'da kayıp çocuk ahırda asılı halde bulundu

ŞANLIURFA'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Abdülbaki D. (12), ahırda asılı halde bulundu. Çocuğun zorla kursa gönderilmesi üzerine ihtihar ettiği ileri sürülürken, Şanlıurfa Valiliği olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ailesi tarafından, Eyyübiye ilçesi Beşat Mahallesi'nde dini eğitim verilen özel bir kursa yollandığı belirtilen Abdülbaki D.'den, salı günü haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Başlatılan aramalarda dün, Abdülbaki D., eğitim gördüğü yerin yakınındaki Beşat Mahallesi'ndeki bir ahırda asılı halde bulundu. Çocuğun cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.