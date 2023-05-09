ŞANLIURFA'DA KAYIP AYSUN, ŞEVKET VE MEHMET ARANIYOR

ŞANLIURFA'da, 2 farklı kazada akıntılı suda kaybolan Aysun Çetin (9) ile Şevket Baykuş'u (16) aramalar sürerken, ekipler, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu lise öğrencisi Mehmet Fırat Tunç (14) için de çalışma başlattı.

ŞANLIURFA'da, 2 farklı kazada akıntılı suda kaybolan Aysun Çetin (9) ile Şevket Baykuş'u (16) aramalar sürerken, ekipler, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu lise öğrencisi Mehmet Fırat Tunç (14) için de çalışma başlattı. Aileler bir an olsun kanalın yanından ayrılmayıp iyi haberlerin gelmesini bekliyor.

Kentin Ulubağ Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta, saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada Yedikuyu Mahallesi'nde yaşayan akrabalarını ziyarete giden Hasan Çetin (38) yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobil, dönüş yolunda aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü Hasan Çetin, kendi imkanlarıyla kurtulurken, bölgeye sevk edilen jandarma, dalgıç polis ve itfaiye ekipleri ise araçtaki eşiyle 5 çocuğunu aramaya başladı. Gecenin geç saatlerine kadar süren çalışmalarda, dalgıç polisler, ulaştıkları otomobili vinçle çıkardı. Sudan çıkarılan araçta Müslüm (1), İbrahim (4), Ecem (5) ve Asmin (11) Çetin'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Akıntıya kapılıp kaybolan anne Özlem Çetin ise otomobilin devrildiği yerden 2 kilometre uzaklıkta ölü bulundu. Ölen anne ve 4 çocuğu, adli tıp kurumunda tamamlanan otopsilerinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.Öte yandan, akıntılı suda kaybolan Aysun Çetin'i arama çalışmaları sürüyor. Kanal boyunca yapılan aramalarda Aysun'a ulaşılmadı.Üçdirek Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise düğüne giden 4 kişinin içinde olduğu, Kerim Yılmaz'ın kullandığı 27 AJV 744 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Sürücü Yılmaz kendi imkanlarıyla yaralı kurtulurken, diğer 3 kişi suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı çalışmayla Nadide ile Gülcan Yılmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, Bozova Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verildi. Şevket Baykuş'u arama çalışmaları ise sürüyor.

KAYIP LİSE ÖĞRENCİSİ ARANIYOR

Şanlıurfa'da geçen hafta Zeytin Dalı Kampüsü Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Serhat Kurt ile Mehmet Fırat Tunç, okul çıkışından sonra evlerine dönmedi. Çocuklarına ulaşamayan aileler polise kayıp ihbarında bulundu. Bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Kayıp öğrencilerin okuldaki başka bir arkadaşlarıyla görüldüğünü belirleyen ekipler, arkadaşlarının kanala düştüğünü ve korktuğu için kimseye söylemediğini belirtti. Kayıp çocukların düştüğü yere giden ekipler, kanalın suyunu kesti. Su seviyesi indikten sonra kanala giren dalgıç polisler, çalışma başlattı. Yapılan aramada Ahmet Serhat Kurt'un cesedine ulaşıldı. Ekipler, Kurt ile birlikte 4 gündür kayıp olan Mehmet Fırat Tunç'un da sulama kanalında olabileceği ihtimaliyle çalışmalarını yoğunlaştırdı.

AİLE TEPKİ GÖSTERDİ, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Mehmet Fırat Tunç'un yakınları, çalışmaların yetersiz oluşuna yönelik tepki gösterdi. Ekip araçlarına saldıran Tunç'un yakınları, kısa süre sonra sakinleştirildi. Gerginlik üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilip, bölgede de geniş güvenlik önlemleri alındı. Üç aile, kanal boyunda bekliyor. (DHA)