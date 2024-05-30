Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da kaybolan kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğu Senem Han'ın cesedi sulama kanalında bulundu. Arama çalışmaları sonucunda dalgıçlar tarafından bulunan ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kaybolan Senem Han (15) için 5 gün önce arama çalışması başlatıldı.

AFAD ve polis ekipleri, çalışmalarını mahalle yakınlarından geçen sulama kanalında yoğunlaştırdı.

Dalgıçlarla kanalda yapılan detaylı aramada Han'ın cesedi bulundu.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Haliliye Han Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

 Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

 Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler

Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title