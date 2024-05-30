Şanlıurfa'da kaybolan kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğu Senem Han'ın cesedi sulama kanalında bulundu. Arama çalışmaları sonucunda dalgıçlar tarafından bulunan ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kaybolan Senem Han (15) için 5 gün önce arama çalışması başlatıldı.
AFAD ve polis ekipleri, çalışmalarını mahalle yakınlarından geçen sulama kanalında yoğunlaştırdı.
Dalgıçlarla kanalda yapılan detaylı aramada Han'ın cesedi bulundu.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.