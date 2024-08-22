Şanlıurfa'da kaybolan kardeşlerden Yusuf Hamadi'nin cesedi bulundu

ŞANLIURFA'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan kardeşlerden Yusuf Hamadi'nin (12) de cansız bedeni bulundu.

Olay, 20 Ağustos'ta Büyüktürbe Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Yusuf El Hamadi ile ağabeyi İsa El Hamadi (16) eve dönmeyince, aile çocuklarını aramaya başladı. Aile, evlerinin yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarında çocuklarının elbiselerini bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Kanalda dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yapılan aramada; elbiselerin bulunduğu noktaya yaklaşık 3 kilometre mesafede İsa Hamadi'nin cesedi bulundu.

10 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Kanalda 2 gündür arama çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün de Yusuf Hamadi'nin cesedini buldu. Suya girdikleri noktadan 10 kilometre uzaklıkta bulunan Hamadi'nin cenazesi hastane morguna götürülürken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.