Şanlıurfa'da Kaybolan 13 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Şanlıurfa'da Kaybolan 13 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
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Şanlıurfa'da yürürken sulama kanalına düşüp kaybolan 13 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin cansız bedeni, 5 gün sonra bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'da, sulama kanalına düşüp akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin (13), 5 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Olay, pazartesi günü Şeyhçoban Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Ali, yürürken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen Ali, akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dört gün boyunca bölgede sürdürülen aramalardan sonuç alınamayınca, kanalın suyu kesilerek çalışmalara yeniden başlandı. Bugün Ahmet Ali'nin, düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu. Ahmet Ali'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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