Şanlıurfa'da Kaybolan 11 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'nde kaybolan 11 yaşındaki Deniz Süleyman'ın cesedi 40 metre açıkta bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, arama çalışmaları gerçekleştirmişti.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde girdiği Atatürk Barajı Gölü'nde kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Atatürk Barajı Gölü'ne giren Deniz Süleyman, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, baraj gölünde arama çalışması başlattı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri çocuğun cesedini 40 metre açıkta buldu.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel