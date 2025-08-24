Şanlıurfa'da Kaybolan 11 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'nde kaybolan 11 yaşındaki Deniz Süleyman'ın cesedi 40 metre açıkta bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, arama çalışmaları gerçekleştirmişti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde girdiği Atatürk Barajı Gölü'nde kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Atatürk Barajı Gölü'ne giren Deniz Süleyman, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, baraj gölünde arama çalışması başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri çocuğun cesedini 40 metre açıkta buldu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Uzman isimden Ankara için deprem uyardı: 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip

Uzman isim o kentimizi işaret etti! Korkutan deprem uyarısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Dışlandım' diyen genç yıldız yüzerek ülkeden kaçtı

"Dışlandım" diyen yıldız futbolcu denize atlayıp ülkeden kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.