Şanlıurfa'da Kaybolan 11 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Şanlıurfa'da Kaybolan 11 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da ailesiyle piknik yapan ve baraj göletinde kaybolan Suriye uyruklu 11 yaşındaki Deniz Süleyman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun yüzme bilmediği ve balçığa saplanmış halde bulunduğu belirtildi. Ailesinin acısını duyduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte pikniğe giden ve serinlemek için girdiği baraj göletinde kaybolan Suriye uyruklu Deniz Süleyman'ın (11) cansız bedenine ulaşıldı. Yüzme bilmediği öğrenilen Süleyman'ın balçığa saplanmış halde bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç ekipleri, çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı. Bu sırada acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, bazıları sinir krizi geçirdi.

Süleyman'ın cenazesi, sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

İşte 10 yaşındaki kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NASA'nın uzay aracı 'yıldız tozu' getirdi

Milyonlarca kilometre öteden gelen hazine! Güneş'ten daha eski
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.