Şanlıurfa'da Kaybolan 11 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte pikniğe giden ve serinlemek için girdiği baraj göletinde kaybolan Suriye uyruklu Deniz Süleyman'ın (11) cansız bedenine ulaşıldı. Yüzme bilmediği öğrenilen Süleyman'ın balçığa saplanmış halde bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç ekipleri, çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı. Bu sırada acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, bazıları sinir krizi geçirdi.

Süleyman'ın cenazesi, sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.