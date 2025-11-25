Şanlıurfa'da Kayalıklardan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Eyyübiye ilçesinde atık toplayan Ali K, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçe kırsalında atık toplayan Ali K, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ali K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel