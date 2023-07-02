Şanlıurfa'da Kavşakta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen kavşakta otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda her iki araç da hurdaya döndü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.