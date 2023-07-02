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Şanlıurfa'da Kavşakta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Kavşakta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Şanlıurfa'da meydana gelen kavşakta otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda her iki araç da hurdaya döndü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

-ŞANLIURFA'da 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu Çaylarbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. İlyas Gülmüş yönetimindeki 06 DB 2999 plakalı otomobil ile Diyar Samet Atan'ın kullandığı 63 ACC 453 plakalı otomobil çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kaza 2 sürücü ile Hamza Atan yaralandı. Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Diyar Samet Atan, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Diyarbakır Şanlıurfa Güncel Haberler

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