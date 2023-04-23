Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şanlıurfa'da kavga; 2 yaralı

Şanlıurfa'da kavga; 2 yaralı

Güncel Haberler

ŞANLIURFA'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Motosiklet satışı nedeniyle husumetli olup, dün tartışan iki grup, bugün öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda karşılaştı. Taraflar birbirine girdi, kavga sırasında tüfekle ateş edildi. Kavgada İbrahim Demirkan (19) bıçaklanırken, ihbarla gelen polis uyarı ateşi açtı. Kavga sırasında yoldan geçen Mahmut Demirtaş (23) da silahla yaralandı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Atatürk Bulvarı Motosiklet kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title