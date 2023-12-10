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Şanlıurfa'da Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Şanlıurfa'da Aslan ve Sarı aileleri arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga etti. Kavgada Haşmet Sarı öldü, 2 kişi yaralandı. Polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Zonguldak'taki heyelan; 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı (7)

1)BAKAN KOCA: 17 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'taki heyelana ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "Zonguldak merkezde heyelan sonrası meydana gelen göçükte; olaydan 25 kişi etkilenmiş olup, kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve başta olaydan etkilenenler olmak üzere, Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Olaydan etkilenen 23 kişi ambulanslarla hastaneye nakledilmiş, 17'si tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 6'sının ise tedavisi devam etmektedir. Genel durumları iyidir. Göçük olayının hemen akabinde 22 adet ambulans, 2 UMKE timi ile toplam 75 sağlık personeli görevlendirilmiştir" dedi.

ZONGULDAK/DHA

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2)ŞANLIURFA'DA EMNİYET ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ŞANLIURFA'da sabah kavga ettikleri için birbirinden şikayetçi olan Aslan ve Sarı aileleri emniyetten çıkarken, yine birbirine girdi. Silahların kullandıldığı kavgada Haşmet Sarı (39 ) öldü, 2 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Atakent Mahallesi'ndeki Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde eden Sarı ve Aslan aileleri arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından her iki aile birbirinden şikayetçi olmak için Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi. Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar, çıkışta bekleyen yakınlarının da karışmasıyla ikinci kez tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve silahlarla saldırdı. Emniyet binası önünde gerçekleşen kavgada bıçakla yaralanan Haşmet Sarı ölürken, Müslüm Aslan ile Haşmet Aslan ise tabancayla yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Zonguldak kavga Olaylar Şiddet Suç 3. Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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