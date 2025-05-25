Şanlıurfa'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan 8 Firari Yakalandı

ŞANLIURFA'da, kasten öldürme suçundan aranan 8 firari, jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kasten öldürme suçlarına karıştıkları belirlenen firarileri yakalamak amacıyla operasyon düzenledi. Ekipler, son iki yıl içinde meydana gelen olaylara karışan şüphelilerin Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır'da gizlendiğini tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, 8 firariyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, başarılı operasyon nedeniyle JASAT ekiplerini tebrik ederek, "Başarılı çalışmalarından dolayı JASAT ekiplerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA