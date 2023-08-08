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Şanlıurfa'da Karacadağ'da çıkan yangın söndürüldü

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ bölgesindeki Bal Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ bölgesindeki Bal Ormanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karacadağ eteklerinde bulunan Bal Ormanı'nda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına çevrede bulunan vatandaşlar da destek verdi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ormanda soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Siverek İtfaiye Güncel Haberler

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