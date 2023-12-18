Şanlıurfa'da Kamyonun Lastikleri Alev Aldı

Şanlıurfa'da bir kamyonun lastikleri seyir halindeyken alev aldı. Şoför, kamyonu akaryakıt istasyonuna yakın park ederek yangını önlemeye çalıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Birecik-Nizip kara yolunda meydana geldi. Bir beton firmasına ait, plakası öğrenilemeyen kamyonun arka lastikleri seyir sırasında alev aldı. Dumanı fark eden şoför, kamyonu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna yakın park etti. Son anda akaryakıt istasyonuna yakın yere park ettiğini anlayan şoför, yeniden aracına binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonuna yansırken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.