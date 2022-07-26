Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

ŞANLIURFA'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Halil Mermertaş (50) ile yanındaki arkadaşı Suriye uyruklu Yusuf El Hasan (40), hayatlarını kaybetti.

ŞANLIURFA'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Halil Mermertaş (50) ile yanındaki arkadaşı Suriye uyruklu Yusuf El Hasan (40), hayatlarını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezinden Karaköprü ilçesi yönüne giden Abdurrezzak S. yönetimindeki 63 BB 446 plakalı kamyon ile Halil Mermertaş'ın kullandığı 63 ZD 596 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mermertaş ile yanındaki arkadaşı Suriye uyruklu Yusuf El Hasan yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mermertaş ve El Hasan'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Mermertaş ve El Hasan'ın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, kamyon şoförü Abdurrezzak S.'yi gözaltına aldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Suriye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title