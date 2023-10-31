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Şanlıurfa'da Kamyonun Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.