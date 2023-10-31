Şanlıurfa'da Kamyonun Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
??????? Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücüsü öğrenilemeyen 63 ABY 260 plakalı kamyon, Buğday Pazarı Kavşağı'nda Muhammed Ali Kaplan (19) idaresindeki 63 AFB 515 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan Kaplan, ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Kaplan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin incelemesinin ardından yeniden açıldı.