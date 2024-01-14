Şanlıurfa'da Kamyonun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.S'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 21 BE 977 plakalı kamyon, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 25. kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.S'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.