ŞANLIURFA - Kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
F.Y. idaresindeki 63 F 1834 plakalı kamyonet, Bağlar Mahallesi yakınlarında, Serkan P. yönetimindeki 63 ABE 169 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsüyle yanındaki Rojhat Ç. yaralandı.
Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.
AA / Cuma Sarı - Güncel