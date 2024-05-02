Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da Günal A. yönetimindeki kamyonet ile Muhammed K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Günal A. yönetimdeki 42 AJZ 33 plakalı kamyonet, Bozova-Hilvan kara yolunun Hüyüklü Mahallesi Kavşağı'nda Muhammed K. idaresindeki 63 ACA 772 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan 10 kişi, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.