Şanlıurfa'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
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Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Mehmet Y. (38) idaresindeki 27 P 0529 plakalı kamyonet, Siverek-Karacadağ yolunun 15'inci kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Mehmet K. (37) ve Bozan Y. (18) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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