Şanlıurfa'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Mehmet Y. (38) idaresindeki 27 P 0529 plakalı kamyonet, Siverek-Karacadağ yolunun 15'inci kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Mehmet K. (37) ve Bozan Y. (18) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.