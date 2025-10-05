Haberler

Şanlıurfa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir kamyonun otomobille çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

S.K. idaresindeki 63 N 3650 plakalı kamyon, Siverek Devlet Hastanesi kavşağında, Ş.G. yönetimindeki 63 T 3041 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 3 kişi, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
