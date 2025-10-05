Şanlıurfa'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir kamyonun otomobille çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
S.K. idaresindeki 63 N 3650 plakalı kamyon, Siverek Devlet Hastanesi kavşağında, Ş.G. yönetimindeki 63 T 3041 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 kişi, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.