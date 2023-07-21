Şanlıurfa'da Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Eyyübiye ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 AGC 287 plakalı kamyon ile 63 B 6917 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel