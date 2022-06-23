Şanlıurfa'da kamu kurum personeline temel ilkyardım eğitimi verildi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca çağrı merkezi ve kamu kurum personellerine yönelik temel ilkyardım eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 gün süren eğitimde 20 personel katıldı.

Temel ilkyardım eğitimi kapsamında genel ilkyardım bilgileri, hasta, yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulma, bilinç bozuklukları, zehirlenme, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ile buruna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.

Eğitimin sonunda Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verildi.