Şanlıurfa Valiliği: Bir Kamu Kuruluşuna Gelen Ödenekleri Ödenekleri Kendi Hesabına Aktaran 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa'da "bir kamu kuruluşuna gelen ödenekleri kendi ve yakınlarının hesabına aktardıkları tespit edilen aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındığını" bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir kamu kuruluşunda görevli bazı personelin gelen ödeneklerin bir kısmını kendisi veya yakınlarının banka hesaplarına aktararak zimmetine geçirdiği ve kamuyu zarara uğrattığı tespiti yapılarak haklarında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Aralık günü yapılan çalışma sonucunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındığı kaydeden açıklamada, "İlgili kamu kuruluşu da müşteki sıfatıyla sürece dahil olmuştur. Ayrıca söz konusu olayla ilgili olarak idari soruşturma da başlatılmıştır. Soruşturma süreçleri Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.