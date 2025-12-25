Haberler

Şanlıurfa Valiliği: Bir Kamu Kuruluşuna Gelen Ödenekleri Ödenekleri Kendi Hesabına Aktaran 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Valiliği, kamu kuruluşlarına gelen ödenekleri kendi ve yakınlarının hesaplarına aktardıkları tespit edilen 24 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturma kapsamında hem adli hem de idari işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa'da "bir kamu kuruluşuna gelen ödenekleri kendi ve yakınlarının hesabına aktardıkları tespit edilen aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındığını" bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir kamu kuruluşunda görevli bazı personelin gelen ödeneklerin bir kısmını kendisi veya yakınlarının banka hesaplarına aktararak zimmetine geçirdiği ve kamuyu zarara uğrattığı tespiti yapılarak haklarında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Aralık günü yapılan çalışma sonucunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındığı kaydeden açıklamada, "İlgili kamu kuruluşu da müşteki sıfatıyla sürece dahil olmuştur. Ayrıca söz konusu olayla ilgili olarak idari soruşturma da başlatılmıştır. Soruşturma süreçleri Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran, kulüp binasına geldi

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme