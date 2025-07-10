Şanlıurfa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hüseyin Kemçi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Hüseyin Kemçi (42) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. 06 HTU 39 plakalı otomobil ile 63 AHD 838 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan Ahmet Kemçi (14), Muhammed Recep (33) ve Hüseyin Kemçi (42) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Kemçi, kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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