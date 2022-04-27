Şanlıurfa'da Kadir Gecesi coşkusu yaşanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da Kadir Gecesi coşkusu yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kolsuz - Güncel
 - Güncelleme:

Şanlıurfa'da Kadir Gecesi coşkusu yaşanıyor Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesindeki camiler, Kadir Gecesi dolayısıyla ibadet etmek isteyenlerin akınına uğradı.

Şanlıurfa'da Kadir Gecesi coşkusu yaşanıyor

ŞANLIURFA - Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesindeki camiler, Kadir Gecesi dolayısıyla ibadet etmek isteyenlerin akınına uğradı.

"Peygamberlerin atası" olarak kabul edilen Hz. İbrahim'in doğduğu mekanın da bulunduğu tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerin yanı sıra, camilerde iftara saatler kala yoğunluk yaşandı. Kimi vatandaşlar camilerde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, bazı camilerde hatim duası yapıldı.

Balıklıgöl'e Kadir Gecesi dolayısıyla çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğunluk oluşturması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title