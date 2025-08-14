Şanlıurfa'da Kadına Şiddet Anları Cep Telefonuyla Kaydedildi
Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkek tarafından dövülüp boğazı sıkıldığı anları komşuları cep telefonuyla kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞANLIURFA'da bir kadının balkonda tekme-tokat dövülüp, boğazının sıkıldığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Eyyübiye Mahallesi'nde evli oldukları tahmin edilen erkek ile kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında erkek, kadını tekme-tokat dövüp boğazını sıktı. Çığlıklar atan kadını fark eden komşular, şiddet anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise ihbarda bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel