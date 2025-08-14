Şanlıurfa'da Kadına Şiddet Anları Cep Telefonuyla Kaydedildi

Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkek tarafından dövülüp boğazı sıkıldığı anları komşuları cep telefonuyla kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da bir kadının balkonda tekme-tokat dövülüp, boğazının sıkıldığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Eyyübiye Mahallesi'nde evli oldukları tahmin edilen erkek ile kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında erkek, kadını tekme-tokat dövüp boğazını sıktı. Çığlıklar atan kadını fark eden komşular, şiddet anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise ihbarda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
